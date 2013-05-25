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السودان: "حلايب" لن تصبح مجالا للقطيعة مع مصر

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السودان: "حلايب" لن تصبح مجالا للقطيعة مع مصر السودان: "حلايب" لن تصبح مجالا للقطيعة مع مصر

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

أكد السودان سعيه الجاد لجعل منطقة حلايب مجالا للتكامل بين الشعبين المصري والسوداني، وألا تصبح مجالا للقطيعة، بل تلعب المنطقة دورا كبيرا في تعظيم المصالح المشتركة باعتبار أن العلاقات الثنائية أكبر من حصرها في قضية بعينها.

وقال سفير السودان بالقاهرة، الدكتور كمال حسن علي، في برنامج لقاءات الذي بثته فضائية "الشروق" السودانية مساء اليوم، إنه ليس من المصلحة إثارة هذه القضية في الإعلام دوما وكأن العلاقات السودانية المصرية تنحصر فقط في قضية حلايب.

وأشار إلى حرص السودان ومصر على عدم تضخيم القضية بحيث تصبح المنطقة ذات تأثير على العلاقات السودانية المصرية.

وأوضح أن المشهد السياسي المصري يحمل أحيانا أجواء ليست صحية لحل المشاكل لأن الحلول دائما تحتاج إلى أجواء أفضل من أجواء المزايدات السياسية بين القوى السياسية إذا كان ذلك في السودان أو .

وذكر سفير السودان بالقاهرة أن السودان يحرص تماما على إبعاد العلاقات السودانية المصرية من الملفات الداخلية ولا يتعامل مع الملف الداخلي المصري بالانحياز إلى جهة ضد جهة أخرى.

وأضاف "نحن ننحاز إلى مصر الرسمية والشعب والقوى الحية، وبنفس القدر نريد من القوى السياسية المصرية أن تتعامل مع السودان في هذا الإطار الكلي".

وكشف كمال عن اتصالات عديدة أجرتها سفارة السودان بالقاهرة ببعض مالكي القنوات والفضائيات بمصر الذين وعدوا بدورهم ألا يتعرضوا للسودان مرة أخرى في قضية حلايب أوغيرها.

وقال "إننا لا نسعى للتهويل وتضخيم القضايا، أو نجاري بعض الانفلاتات الإعلامية، بل ندافع عن السودان، ولا نعتبر أن ما يصدر عن بعض وسائل الإعلام يعبر عن مصر الرسمية".

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