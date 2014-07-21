استخدام "سوفالدى" فى علاج مرضى فيروس سى بنجاح يفوق الإنترفيرون

قال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن تكلفة علاج مرضى فيروس سى باستخدام الدواء الجديد سوفالدى أقل من تكلفة العلاج باستخدام العلاج التقليدى "الإنترفيرون" وبنسبة نجاح أضعاف الإنترفيرون.

وأوضح جمال عصمت لـ"اليوم السابع" أن تكلفة العلاج باستخدام الإنترفيرون والريبافيرن 12 ألف جنيه لمدة 48 أسبوع للمريض الواحد، وبنسبة نجاح 55% فقط، فى حين أن توافر الأدوية الحديثة جعل تكلفة العلاج أقل ونسبة النجاح أعلى فعلى سبيل المثال فى حالة علاج المريض بالإنترفيرون والريبافيرين، والسوفالدى لمدة 12 أسبوع سوف تكون تكلفة العلاج 9600 جنيه ونسبة النجاح نحو 95%.

وقال إذا تم استخدام السوفالدى والريبافيرن فى الحالات التى تعانى من تليف بالكبد، والذين لم يتم علاجهم بالإنترفيرون فى السابق فسوف تكون نسبة النجاح 85% وبتكلفة 6600 جنيه، وإذا تم العلاج باستخدام السوفالدى والريبافيرين لمدة 24 أسبوع فى الحالات التى يصعب علاجها بالإنترفيرون فسوف تكون نسبة النجاح 90% وتكلفة العلاج 13 ألفا و200 جنيه.

وأشار إلى أنه إذا تم تخصيص مبلغ 120 ألف جنيه على سبيل المثال لعلاج مرضى فيروس سى فسوف يساهم هذا المبلغ فى شفاء 5 من المرضى إذا تم استخدام الريبافيرن والإنترفيرون فقط وبنفس المبلغ يمكن شفاء 11 مريضا باستخدام الإنترفيرون والسوفالدى والريبافيرن لمدة 12 أسبوعا، لافتا إلى أنه يمكن استخدام نفس المبلغ فى علاج 17 مريضا من الذين يعانون من تليف بالكبد باستخدام السوفالدى والريبافيرن لمدة 12 أسبوعا، كما أن المرضى الذين كان يصعب علاجهم بالإنترفيرون فيمكن علاجهم بواسطة السوفالدى والريبافيرين لمدة 24 أسبوعا، ويمكن شفاء 9 من المرضى إذا تم تخصيص نفس المبلغ 120 ألف جنيه لعلاجهم.

وأكد أنه بدخول الأدوية الحديثة يضاعف نسبة الشفاء من 2 : 3 أضعاف بنفس الميزانية المخصصة للعلاج بالإضافة إلى قصر فترة العلاج وتقليل الآثار الجانبية للأدوية مع إمكانية علاج بعض الحالات التى كان من الصعب علاجها فى السابق.