أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سامح سيف اليزل: الدولة ستثأر لـ”شهداء الفرافرة” ولن تمر الواقعة دون عقاب

Google+ Print
سامح سيف اليزل: الدولة ستثأر لـ”شهداء الفرافرة” ولن تمر الواقعة دون عقاب سامح سيف اليزل: الدولة ستثأر لـ”شهداء الفرافرة” ولن تمر الواقعة دون عقاب

اللواء سامح سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجي والعسكري، إن “مذبحة الفرافرة” عمل إرهابي خسيس، مضيفا: “متأكد أن الدولة ستتخذ إجراءات رادعة وحق الجنود لن يضيع”.

وأضاف “سيف اليزل” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اسمع ” على موجات إذاعة “نغم إف إم”، الأحد: “تصوري الشخصي أن العملية لم تتم من ليبيا ولكن من الحدود الجنوبية لمصر”.

وتابع: “اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس الأمن الوطني ليلا، يؤكد أن المسئولين لن يمرروا الواقعة دون عقاب للجاني أو اتخاذ أي إجراءات ضد الجناة، والدليل أن السيسى قال في كلمته اليوم أننا سنثأر لهم”.

ولم يستبعد “سيف اليزل” الإخوان من وراء ارتكاب الواقعة، مضيفا: “لا استبعد الإخوان، لأن لهم علاقة بتلك العمليات الإرهابية التي تحدث، لتشويه صورة مصر أمام الإعلام الدولي على مصر وأمنها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري