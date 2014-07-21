سامح سيف اليزل: الدولة ستثأر لـ”شهداء الفرافرة” ولن تمر الواقعة دون عقاب

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجي والعسكري، إن “مذبحة الفرافرة” عمل إرهابي خسيس، مضيفا: “متأكد أن الدولة ستتخذ إجراءات رادعة وحق الجنود لن يضيع”.

وأضاف “سيف اليزل” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اسمع مصر” على موجات إذاعة “نغم إف إم”، الأحد: “تصوري الشخصي أن العملية لم تتم من ليبيا ولكن من الحدود الجنوبية لمصر”.

وتابع: “اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس الأمن الوطني ليلا، يؤكد أن المسئولين لن يمرروا الواقعة دون عقاب للجاني أو اتخاذ أي إجراءات ضد الجناة، والدليل أن السيسى قال في كلمته اليوم أننا سنثأر لهم”.

ولم يستبعد “سيف اليزل” الإخوان من وراء ارتكاب الواقعة، مضيفا: “لا استبعد الإخوان، لأن لهم علاقة بتلك العمليات الإرهابية التي تحدث، لتشويه صورة مصر أمام الإعلام الدولي على مصر وأمنها”.