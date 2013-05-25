بجاتو: لن أقول ما لا أعتقد به.. واستقالتي في جيبي منذ توليت الوزارة

كتب : محمد عاشور منذ 7 دقائق

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون النيابة والقانونية، إنه ممثل للحكومة حاليا، مشيرا إلى أنه لن يكون عضوا بالحكومة إذا طلبت منه أن يقوم بعمل غير مقتنع به.

وأضاف بجاتو، خلال لقائه ببرنامج "جملة مقيدة"، مع الإعلامية منى الشاذلي: "لن أمس استقلال القضاء أو أشارك في استبعاد أي قاض، بشكل غير دستوري، ولن أكون شريكا في مذبحة اخرى للقضاة"، مؤكدا أن خفض سن المعاش للقضاة ليس في مصلحة القضاء المصري.

وتابع: "استقالتي في جيبي منذ توليت المنصب"، وأضاف: "أسباب تقديمي للاستقالة، أن يجربني أحد أن أقول ما لا أعتقده، أو تحدث مذبحة للقضاة".