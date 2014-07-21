مندوب روسيا يشكك في قيمة اجتماع مجلس الامن لأنه بدون اقتراح محدد لحل الازمة في غزة

تعجب فيتالي تشوركين مندوب روسيا من جلسة مجلس الامن التي تعقد في نيويورك في العاشرة مساء قائلًا للصحفيين اثناء خروجه في منتصف الجلسة انه :” متفاجي ومحبط ولا يفهم الغرض منها ولا يعتقد أنها ستخرج بشيء “، مضيفًا أنه :” يتفهم أن يعقد المجلس في مثل تلك الظروف الخطيرة التي تحدث في غزة جلسة في منتصف الليل ولكنها لا يفهم أن يعقد المجلس هذه الجلسة بدون اقتراح محدد فهناك نداءات عديدة لتدخل المجلس لوقف العنف والدماء ولكن لا أحد يقترح ولا يناقش أي من الأطروحات المحددة لكيفية حدوث ذلك ” .

تعجب فيتالي أيضًا من عقد الجلسة بشكل مغلق قائلًا :” الذي طلب عقد الجلسة هو الوفد الأردني وطلب عقد جلسة مفتوحة فلماذا تحولت لجلسة مغلقة ومن قام بذلك هو لا يعرف” ، مضيفًا أنه :” سيقال في تلك الجلسة المغلقة نفس ما قيل في الجلسة المفتوحة الجمعة الماضية دون الخروج حتي ببيان صحفي ” .

تعجب أيضًا من تصريح جيفري فيلتمان والذي قال ان بان كي من يزور المنطقة بدعم من مجلس الأمن قائلاً :” كيف يدعمه مجلس الامن وليس هناك وثيقة واحدة يتم العمل عليها لحل الازمة ” ، نافيًا :” أن يكون مشروع القرار الذي قيل ان الاردن تقدمت به لغدانه إسرائيل قد تم التعامل معه بشكل رسمي في مجلس الامن ” .

جيرار ارو مندوب فرنسا كان قد اكد علي هذا المعني في بداية دخوله الجلسة حيث قال انه لا يتوقع الخروج بالوثيقة من اجتماع منتصف الليل.