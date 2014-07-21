المدن الغارقة

كان للشاعر السكندري الايطالي "أونجاريتي" في الإسكندرية أصدقاء فرنسيون، وقد دعوه مرة إلى رحلة بحرية لمشاهدة ظاهرة اكتشفها والدهم بحكم عمله في منطقة الآثار الغارقة، وهي ظاهرة تحدث بشكل نادر، عندما تصفو مياه البحر، إذ تظهر في الأعماق ملامح الميناء القديم، المدينة التي كانت هناك قبل أن يجيء الإسكندر الأكبر، وقد شاهد أونجاريتي بعينيه ذلك الميناء القديم المغمور، وسجل ذلك كتابة، وحفرت خبرة ذلك الظهور المحير أخدودًا عميقًا في ذاكرته: ميناء مغمور، عالم خفي مدفون بأكمله، ولكن مشاهده تطفو أحيانًا وتتكشف على نحو مكتمل في حضورها وتصبح في ذات الوقت قريبة جدا وبعيدة، إنها تجربة مكتملة، لم يعطها التاريخ اسمًا - مكان قائم في النسيان - ولكنه هناك ولن يموت أبدًا، ستعاود تجاربه المنسية الطفو معلنة عن حضورها اللحظي ثم تنسحب مجددًا إلى مكمنها الأبدي.وستظل تلك التجربة المثيرة بمثابة الحدس الكبير الذي حكم ديوان الشاعر أونجاريتي الأول "الميناء المدفون" والذى اشتهر به عالميا، وهو حدس ظل يهيمن على مجمل تجربته الشعرية بعد ذلك.

وقد ولد أونجاريتي في الإسكندرية عام 1888 وفقد والده عندما كان طفلاً عمره عامين، وترك لهم الوالد مخبزًا بسيطًا في الإسكندرية ظلت والدته تديره بعد وفاة الأب وتوفر له ولأخيه الأكبر رعاية كاملة من عائده، وفي عام 1897 بدأ رحلة الدراسة بالإسكندرية عندما التحق بمعهد دون بوسكو “Don Bosco”وكان تابعًا للإرسالية الإيطالية، ويقوم بإعداد أبناء الجالية الإيطالية وتأهيلهم للتعليم العالي، وكان هذا المعهد مفتوحًا للمصريين أيضًا، وقد درس فيه أيضًا قبل أونجاريتي الشاعر الإيطالي الكبير مارينيتي الذي أسس بعد ذلك في ميلانو وباريس تيار المستقبلية وهو التيار الذي ترك بصمة كبيرة على الفن والشعر الأوروبي، كما أصدر مارينيتي كتابًا رائعًا بالايطالية اسمه "سحر مصر" وللأسف لم يترجم إلى اللغة العربية حتى الآن!..وللعلم أيضًا كان أونجاريتي من التلاميذ المعاصرين للشاعر المصري اليوناني الكبير "قسطنطين كفافيس"..وقد شارك أونجاريتي وهو في مصر" 1908" في مغامرة ثورية كبيرة لتحرير بحارة المدرعة الروسية الشهيرة " بتومكين" التي خلدها المخرج السينمائي الروسي "ايزنشتين" في فيلمه الشهير "المدرعة بتومكين" وكانت هذه المدرعة متوجهة من روسيا إلى مدينة ميسينا بجزيرة صقلية، التي كان زلزالاً مدمرًا قد ضربها بشدة، وكانت المدرعة تحمل معونات لضحايا الزلازل، وقامت ثورة على المدرعة لسوء المعاملة واضطهاد الضباط للبحارة، وفي رحلة العودة توقفت المدرعة في الاسكندرية، وطلبت السلطات القيصرية من الحكومة المصرية، تسليم البحارة المتمردين للسلطات الروسية بمصر لمحاكمتهم في روسيا، ووافقت الحكومة المصرية على طلب القيصر، لكن مجموعة من المثقفين الذين يعيشون في الإسكندرية ومن بينهم الشاعر أونجاريتي اعترضوا القطار وحرروا البحارة، ثم قبض على أونجاريتي بتهمة الهجوم والتعرض للقطار وتهريب المتهمين، وزعزعة علاقات مصر بإيطاليا، ولكن محاكم الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة آنذاك، سمحت بمحاكمته داخل القنصلية الإيطالية وأمام قضاة إيطاليين ومن ثم إيقاف الحكم عليه، وفي عام 1912 غادر أونجاريتي مصر لمتابعة دراسته في فرنسا وكان عمره آنذاك أربعة وعشرين عامًا، ثم غادر باريس واستقر فترة في ايطاليا وبعدها انتقل مع أسرته إلى البرازيل وكانت حياته ترحالاً متواصلاً، لكن رغم تنقله الدائم، بقت خبرات الحياة الأولى على الأرض المصرية مثيرًا كبيرًا له، وظلت الصحراء بسرابها وقدرتها على المحو مرجعًا دائمًا له، وذكر في مقابلاته وحواراته أثر الشعر العربي في تكوينه الإبداعي، كما ظهرت في قصائده الإيطالية عبارات عامية مصرية مثل "تعاليلي يا بطة" بالإضافة إلى كتاباته عن مصر وعن الحياة القصيرة والمأساوية لصديقه المصري الشاعر محمد شهاب الذى رافقه فى رحلة السفر إلى فرنسا، وقد عاد أونجاريتي إلى مصر وهو كبيرًا وشهيرًا وعالميًا، وكتب عنها كتابا مهما سماه "الدفتر المصري" لم يترجم من اللغة الايطالية إلى اللغة العربية حتى هذه اللحظة.

أونجاريتي وكفافيس وداريل ومارينيتي وغيرهم من الكتاب العالميين الكبار الذين ووضعوا بصماتهم في تاريخ الإبداع العالمي، عاشوا في مصر وعاشت فيهم، لكننا أهملناهم عمدًا أو تقصيرًا تحت دعوى أنهم غير مصريين الأصل، بينما هم كانوا يعتزون بمصريتهم أكثر حتى من مصريين يعيشون بيننا الآن وقلوبهم ليست معنا.

وما بالنا حتى لم نهتم بالبحث والتقصى عن الشاعر المصري محمد شهاب الذي تعرض لمأساة فى الغربة، وخلد ذكراه أونجاريتي في كتاباته وقصائده..وهو شاعر مصري سافر مع أونجاريتي إلى باريس، وكان مثقفًا كبيرًا ، وصاحب فلسفة ومقربًا من الشاعرالفرنسي الشهير"بودلير" وفي صيف عام 1913 بعد وصولهما إلى باريس بعام، عاد أونجاريتي في إحدى الليالي إلى الفندق فوجد الشاب محمد شهاب وقد شنق نفسه في الغرفة، وظل مذهولا ومأخوذًا حول جثته حتى الصباح ثم شيعه هو وصاحبة الفندق إلى المقبرة، دون مشيعين آخرين، وقد كتب عنه أونجاريتي قصيدة شهيرة ذكر فيها اسم الشارع ورقم الفندق الذي اقتسما فيه نفس الغرفة، لكن غير ذلك لم يعد لدينا أى أثر لذلك المثقف المصري الذي رحل بإرادته عن عالمنا وهو في العشرين من عمره، ولا أثر لكتاباته ولا محاوراته، اختفى نهائيًا من التاريخ، وحتى عندما حاول الفنان التشكيلي الكبير عادل السيوي الذي ترجم الأعمال الكاملة لأونجاريتي عن اللغة الإيطالية، والذي بفضل هذه الترجمة الرائعة استطعت عرض حياة وشذرات من سيرة أونجاريتي في هذا المقال..عندما حاول عادل السيوي البحث عن أي أثر للشاعر المصري محمد شهاب، اكتشف أن الفندق قد اختفى تمامًا واختفت معه ذاكرته ولم يعد هناك في رقم 5 من يتذكر هذا الفندق المتواضع..وتلاشت أخباره حتى من بقايا ذاكرة العجائز..وبقت لنا هذه القصيدة المؤلمة التي كتبها أونجاريتي عنه وسماها "ذكرى"..والتي يقول في نهايتها "يرقد محمد الآن..في مقابر ايفري.. تلك الضاحية التي تبدو دائمًا..كسوق فضت لتوها، وربما كنت الوحيد الذي مازال يعرف أنه كان حيًا"

> مثلما أحس أونجاريتي بأن المدن الغارقة التي تطفو أحيانًا، مثل الذاكرة التي تنشط فجأة، والتي تجعلنا نجاهد كي نستعيد ما فقدناه من التاريخ..أتمنى أن يهتم أحد بالبحث والتنقيب عن مدننا الغارقة.. عن مبدعينا المجاهيل أمثال محمد شهاب.. لكي نثري وجداننا الإبداعي.

مكاوى سعيد