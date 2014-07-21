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حبس ضابط شرطة 4 ايام لاحتجازه سائحة ايطالية والتعدي عليها

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حبس ضابط شرطة 4 ايام لاحتجازه سائحة ايطالية والتعدي عليها حبس ضابط شرطة 4 ايام لاحتجازه سائحة ايطالية والتعدي عليها

أرشيفية

قرر المستشار ايهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة الجزئية حبس ضابط شرطة يعمل بمديرية امن قنا برتبه نقيب 4 ايام علي ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم ضده من سائحة ايطالية الجنسية تقيم بمنطقة الكوثر بالغردقة وعمرها 45 عام واتهامها لنقيب الشرطة بسرقة 3 اجهزة محمول و جهاز لاب توب والف حنيه من مسكنها والتعدي عليها بالضرب واجتجازها دون وجه حق .

جاء ذلك بعد ان تعرف الضابط علي الايطالية عن طريق الفيس بوك واستضافته بمسكنها واكتشف ان عمرها يزيد عامًا عن العمر الذي ابلغته به فطلب انهاء العلاقة بينهما واسترجاع صوره الشخصية من محمولها وايدت تحريات مباحث البحر الاحمر والسياحة صحة الواقعة بالاضافة الي شهادة الشهود .

ووجهت النيابة للمتهم احتجازه المجني عليها دون وجه حق والتعدي عليها بالضرب والسرقة .

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