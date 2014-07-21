47 قتيلا و120 مصابا في اشتباكات بمحيط مطار طرابلس الدولي

أكدت وزارة الصحة الليبية أن حصيلة ضحايا اشتباكات محيط مطار طرابلس الدولي والمناطق المجاورة له بلغت 47 قتيلا و120 جريحًا.

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة الليبية عمار محمد، في تصريحات صحفية، إن اشتباكات محيط مطار طرابلس والمناطق المجاورة له أسفرت عن 47 قتيلا و120 جريحا.

وأضاف «عمار» أن هذه الإحصائية هي للحالات التي نقلت إلى المُستشفيات الحكومية بالعاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، موضحا أن هناك حالات نقلت إلى مُستشفيات ميدانية ولم توثق عبر سجلات المُستشفيات.

وتجددت الاشتباكات لليوم السابع على التوالي، الأحد، بين ثوار الزنتان المسيطرين على مطار طرابلس الدولي وبين غرفة عمليات ثوار ليبيا وثوار مصراتة، حيث توسعت دائرة الاشتباك، لتصل إلى منطقة «قصر بن غشير» أحد ضواحي العاصمة طرابلس، حيث سقطت صواريخ وقذائف مدفعية على بعض السيارات ومنازل المدنيين.