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بالصور.. ضبط بندقية خرطوش بحوزة عامل والعثور على بندقية آلية بالقرب من كمين أمني في مطروح

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بالصور.. ضبط بندقية خرطوش بحوزة عامل والعثور على بندقية آلية بالقرب من كمين أمني في مطروح بالصور.. ضبط بندقية خرطوش بحوزة عامل والعثور على بندقية آلية بالقرب من كمين أمني في مطروح

قال اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أنه :” تم ضبط بندقية خرطوش بمنزل عامل متهم بالاتجار في الأسلحة والذخيرة، كما تم العثور على بندقية آلية ملقاة بأحد الدروب الصحراوية القريبة من كمين مدخل مدينة مرسى مطروح الشرقي بالكيلو 20 طريق ” مطروح – الإسكندرية ” .

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح عن قيام عادل . م . ش . أ ( 29 سنة ) عامل – مقيم بمطروح بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمت مداهمة منزله و ضبطه وبتفتيش المنزل ضبط بداخله بندقية خرطوش بدبشك ينطوي عيار 12

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح أثناء المرور الأمني من العثور علي بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها عيار 7.26 × 39 تحمل رقم 051368049/103ak ملقاة علي الأرض بأحد الدروب الصحراوية بمنطقة الكيلو 20 دائرة القسم وجارِ إرسال السلاح المضبوط للمعمل الجنائي للكشف عنه لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقته من مواقع شرطية من عدمه
> وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة جنايات مطروح وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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