رسميا .. الزمالك يضم الشناوي 3 سنوات

أتم نادي الزمالك اتفاقه رسميا مع المصري البورسعيدي وحصل على توقيع أحمد الشناوي حارس المرمى لمدة ثلاث سنوات مقابل ستة ملايين جنيه مصري.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لـFilGoal.com فجر الأثنين: "أتممنا ضم الشناوي رسميا لمدة ثلاث سنوات ووقع اللاعب وحصلنا على الاستغناء من المصري".

وأقيم اجتماع بين ياسر يحيى رئيس مجلس إدارة المصري مع مرتضى منصور في وجود الشناوي وتم توقيع العقود رسميا.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة كلفت خزينة الزمالك ستة ملايين جنيه.

ويستعد عبد الواحد السيد قائد الزمالك وحارس مرماه للرحيل عن القلعة البيضاء بعد 17 عاما.

وبالتالي سيصبح الشناوي -23 عاما- حارس الزمالك الأساسي.