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مرتضى: الشناوي يحرس عرين الزمالك أمام مازيمبي

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مرتضى: الشناوي يحرس عرين الزمالك أمام مازيمبي مرتضى: الشناوي يحرس عرين الزمالك أمام مازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على أن أحمد الشناوي حارس المرمى المنضم حديثا للقلعة البيضاء سيحرس عرين الفريق في مواجهة مازيمبي.

ويلعب الزمالك مع مازيمبي ولا بديل عن الفوز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مرتضى لـFilGoal.com فجر الأثنين: "الشناوي سيتم قيده إفريقيا بالاتفاق مع أحمد حسام ميدو (المدير الفني)".

وأضاف "سيحرس الشناوي عرين الزمالك أمام مازيمبي".

تصريح مرتضى يؤكد أن ميدو سيختار الشناوي أحد أربعة أسماء متاحين للقيد الإفريقي.

ويأتي إيقاف جنش ليعوضه محمد أبو جبل، ومع رحيل عبد الواحد السيد فيصبح الشناوي حارس الزمالك الأساسي.

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