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بالصور .. مباحث تموين مطروح تضبط 7225 صاروخ ألعاب نارية قبل العيد

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٢٠١٤٠٧٢٠_١٣٣٤٢٩

تمكن ضباط قسم مباحث برئاسة المقدم إسلام عمارة والقوة المرافقة من ضبط 7225 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام والأشكال بدون ترخيص داخل سوبر ماركت بشارع التحرير بمدينة مرسى مطروح يديره محمود أ . ك ( 20 سنة ).

وقال اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود الأمنية وتنفيذ الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائي لضبط الجرائم التموينية وضبط السلع مجهولة المصدر والألعاب النارية مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال التموين وجارِ العرض علي النيابة النيابة العامة للتحقيق.

٢٠١٤٠٧٢٠_١٣٣٤٢٩

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