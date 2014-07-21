أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وزير التعليم يُكرّم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد المدارس

Google+ Print

كرّم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس وعدد من العاملين بالاتحاد العام، وذلك خلال لقائه بهم اليوم بديوان عام الوزارة .

وكان من بين المكرمين من أعضاء المكتب التنفيذى عبد الله الصاوى أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، زينب أبو الحسن الأمين المساعد، عبد الرحمن مصطفى، رئيس لجنة التعليم العام بالاتحاد، إبراهيم عوض، رئيس لجنة التعليم الفنى، محمد نشأت رئيس اللجنة الإعلامية، ومصطفى مجدى رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذى: أريج السيد، عبد الله سليمان، أشرف عبد الحميد، آلاء خالد، عدى عبد الحميد وعمر الشرقاوى.

ومن العاملين بالاتحاد العام كرم أحمد موسى رمضان، مدير الاتحاد العام، وجلال عباس نور مسئول البرامج بالاتحاد العام .

وقدم الوزير الشكر لأعضاء المكتب التنفيذى على إنجازاتهم ومجهوداتهم فى خدمة زملائهم الطلاب خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن خدمة الآخرين والإحساس بمشاكلهم والعمل على حلها هو أهم ما يميز العمل الطلابى.

وأكد الوزير على أهمية التدريب فى تقويم التفكير وتصحيحه، لافتا إلى دور التدريب فى التعامل الصحيح مع المواقف.

وشدد الوزير خلال لقائه الأبوى مع أبنائه الطلاب ـ على ضرورة أن نحب بلدنا مصر حتى ننميها، ونعمل فى شكل مجموعات، مع ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق .

1%20(1).jpg

G53cc6ddd17d12.jpg

G53cc6dde0870c.jpg

G53cc6ddec6a09.jpg

G53cc6ddf2f81b.jpg

G53cc6ddf922f1.jpg

G53cc6de0205f1.jpg
>

G53cc6de051b03.gif
>G53cc6de080cee.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري