بالصور.. وزير التعليم يُكرّم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد المدارس

كرّم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر وعدد من العاملين بالاتحاد العام، وذلك خلال لقائه بهم اليوم بديوان عام الوزارة .

وكان من بين المكرمين من أعضاء المكتب التنفيذى عبد الله الصاوى أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، زينب أبو الحسن الأمين المساعد، عبد الرحمن مصطفى، رئيس لجنة التعليم العام بالاتحاد، إبراهيم عوض، رئيس لجنة التعليم الفنى، محمد نشأت رئيس اللجنة الإعلامية، ومصطفى مجدى رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذى: أريج السيد، عبد الله سليمان، أشرف عبد الحميد، آلاء خالد، عدى عبد الحميد وعمر الشرقاوى.

ومن العاملين بالاتحاد العام كرم أحمد موسى رمضان، مدير الاتحاد العام، وجلال عباس نور مسئول البرامج بالاتحاد العام .

وقدم الوزير الشكر لأعضاء المكتب التنفيذى على إنجازاتهم ومجهوداتهم فى خدمة زملائهم الطلاب خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن خدمة الآخرين والإحساس بمشاكلهم والعمل على حلها هو أهم ما يميز العمل الطلابى.

وأكد الوزير على أهمية التدريب فى تقويم التفكير وتصحيحه، لافتا إلى دور التدريب فى التعامل الصحيح مع المواقف.

وشدد الوزير خلال لقائه الأبوى مع أبنائه الطلاب ـ على ضرورة أن نحب بلدنا مصر حتى ننميها، ونعمل فى شكل مجموعات، مع ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق .



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