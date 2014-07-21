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ما حقيقة وفاة مايلي سايرس بجرعة زائدة من المخدرات؟

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الأحد 20-07-2014 21:01

إنتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، العديد من الشائعات التي تفيد عن وفاة النجمة العالمية Miley Cyrus في منزلها بلوس أنجلوس بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات.

وقد قام مروجو هذا الخبر بوضع رابط إحتالوا من خلاله على كل من يضغط عليه من أجل جني المال.

وأكد المقربون منMiley أن النجمة البالغة من العمر 21 عاماً بصحة جيدة، وكل ما تردد لا يمت للحقيقة بصلة، والهدف منه الإحتيال فقط.

 

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