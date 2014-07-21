هيفاء وهبي وميساء مغربي: مجاملات متبادلة

بعد أن أبدت الفنانة ميساء مغربي استعدادها للإنتاج للفنانة هيفاء وهبي، لأنها ترى فيها نجمة جماهيرية، وذلك حين قالت في اطلالتها مع نيشان ببرنامجه "ولا تحلم":"أتشرف أن أنتج لهيفا، فهي نجمة عندها جماهيرية".

من جهتها ردت هيفاء عليها بتغريدة تشكرها فيها على إطرائها وكلامها الجميل، وذلك عبر موقعها الخاصّ على "تويتر" فكتبت:"الصدق والجمال، كنت قد برهنت عنهما في مهنتك واليوم تثبتينهما أيضاً في شخصيتك. شكراً على كلماتك الجميلة"

من ناحية أخرى نشرت هيفاء صورة عبر موقعها الخاص على "انستغرام" تستعرض فيها جديدها على مستوى الموضة والجمال والأناقة.

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