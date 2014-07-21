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طاقم مسلسل " كاش" يحتفلون بإطلاقه عبر اليوتيوب

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طاقم مسلسل " كاش" يحتفلون بإطلاقه عبر اليوتيوب طاقم مسلسل " كاش" يحتفلون بإطلاقه عبر اليوتيوب

الأحد 20-07-2014 23:31

احتفل المخرج "محمود صباغ " مع طاقم عمله الجديد، بإطلاق مسلسل "كاش" عبر اليوتيوب، وذلك بحضور عدد من نجوم الدراما المحلية، ومجموعة من الإعلاميين حضروا لتلبية دعوة المخرج الذي تربطه علاقة وثيقة بالعديد من الوسط الفني والإعلامي .

ومسلسل "كاش" الجديد يتوقع أن يحظى بمشاهدة كبيرة عبر اليوتيوب، خصوصاً أن العمل يقدم طرح درامي يحاكي الواقع الاجتماعي، حيث يجسد المسلسل قصة لاعب كرة قدم موهوب اسمه كاش ينتقل من فريق "شباب الهنداوية"، وهو حي شعبي شهير بمدينة جدة، إلى صفوف نادي الاتحاد.

ومن خلال قصة انتقاله يرصد العمل ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية في المدينة، ويسلط الضوء على خبايا الكرة ، كما يجسد ما يدور في الأروقة الرياضية والاجتماعية في المنطقة بغلاف درامي خفيف وجذاب للمشاهد .
المسلسل يقدم بطولة جماعية يشارك فيه كل من النجوم: نواف الظفيري، وعبد الرحمن يماني، ومروة سالم، ومغني الراب حمزة، وآيزي هوساوي، وعبد المجيد الرهيدي، وتركي شيخ، ومحمود رمضان، ونيفين طبارة. كما يشترك فيه مجموعة من نجوم الكرة والإعلام بشخصياتهم الحقيقية.

 

 

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