فريق "وسط البلد" يشعل خليج نعمة

ليلة جديدة من ليالي رمضان شهدتها مدينة شرم الشيخ، شارك في إحيائها فريق "مسار إجباري" وذلك للمرة الأولى، حيث تقام هذه الليالي الرمضانية بصفة يومية في بيت المعز بالقاهرة، بالإضافة إلى حفل آخر في مدينة الغردقة، إلا أن حفل شرم الشيخ كان من أقوى هذه الحفلات حيث شهد حضوراً مكثفاً من المصريين والأجانب والعرب الذين حرصوا على الاستمتاع بفقرات الحفل، فيما أقيم الحفل تحت رعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

وبدأ الحفل بفقرة قوية لفريق "مسار إجباري" الذي أبدع بتقديم مجموعة من أغانية منها "حاوي" و"مرسال لحبيبتي" و"عليكم السلام" و"الحلوة دي" و"اقرأ الخبر" وغيرها، فيما تفاعل معهم الجمهور بشكل متميز.

ثاني فقرات الحفل كانت مع المنشد عامر التوني الذي قدم فقرته وسط رقصات المولوية والتنورة حيث شهدت الفقرة تفاعلاً متميزاً من الجمهور.

واشتعل المسرح بصعود فريق "وسط البلد" أمام الجمهور، حيث تعالت صرخات الفتيات بمجرد ظهور هاني عادل، وكانت كل حركة يقوم بها تترافق مع ازدياد الصرخات أكثر وأكثر.

وقدم فريق "وسط البلد" العديد من أغنياته منها :"آه يالا لالى، و"كان عندنا سلم"، و"الجارية والسلطان"، و"تسمحيلى"، و"تحيا الحياة" وأغنية "حرج عليا بابا" بتوزيع غربي، وأغنية "والله ما طلعت شمس ولا غربت".

كما غنى هاني عادل بالأسباني وسط إعجاب وهتافات الجمهور، وبوجود الحضور الكثيف قرروا أعضاء فريق "وسط البلد" تصوير كليب أغنية "كراكيب" من ألبومهم الأخير، وهي الأغنية التي ستعرض خلال عيد الفطر القادم.

من جهته شكر هاني عادل الجمهور وقال لهم أنهم أبطال كليبهم الجديد.

واستمرت فقرات الحفل حتى الواحدة من منتصف الليل، وحضر الحفل نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة اللواء محمد بريقع، ونعمة توفيق، ووكيل وزارة السياحة، واللواء محمود السولية رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ.

وقضى فريق "وسط البلد" الليلة التي سبقت الحفل في لعب "البلاي ستيشن" حتى الصباح. أما في اليوم التالي من الحفل غادر هاني عادل إلى القاهرة مبكراً في حين ظل باقي الفريق حتى نهاية اليوم.

فريق مسار إجباري حرص على الوقوف إلى جوار المسرح أثناء قيام فريق "وسط البلد" بالغناء وذلك لتحيتهم وتشجيعهم.

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