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عمرو أديب:"الحرية والعدالة" وفر لـ"الكهرباء" أموالا لتشتري حاجتها من السولار لتشغيل المحطات

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عمرو أديب:"الحرية والعدالة" وفر لـ"الكهرباء" أموالا لتشتري حاجتها من السولار لتشغيل المحطات عمرو أديب:"الحرية والعدالة" وفر لـ"الكهرباء" أموالا لتشتري حاجتها من السولار لتشغيل المحطات

كتب : محمد عاشور السبت 25-05-2013 22:09

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تعاني من أزمة "الرجل الثاني"، في كل وظائفها الهامة، بدءًا من رئيس الجمهورية حتى حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "القاهرة اليوم"، دائما هناك رجل في الصورة يحكم، وآخر يحكم ويتولى مهام المنصب بطريقة غير مباشرة، وتابع: "فيها إيه لما المرشد يبقى رئيس الجمهورية مباشرة، ويكون حسن البرنس محافظًا للإسكندرية".

وأشار أديب، إلى أن أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة أخبره بأن الحزب دفع 750 مليون دولار لوزارة الكهرباء لتشتري حاجتها من الغاز والسولار لتشغيل محطات الكهرباء، وتابع: "هذا هو سبب عدم انقطاع الكهرباء اليوم وأمس".

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