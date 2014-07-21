أوامر ملكية: تعيين «المهنا» رئيساً لهيئة الولاية على أموال القاصرين.. و«العوهلي» رئيساً لهيئة النقل العام.. و«الفريح» نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 183

التاريخ 23 / 9 / 1435ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 9) بتاريخ 11 / 1 / 1433ه.

وبناء على ما رفعه لنا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقم 6542 / 64 / س بتاريخ 18 / 9 / 1435 ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد من منصبه، ويُعين مستشاراً بديوان سمو ولي العهد بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا اللجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

كما صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 184

التاريخ 23 / 9 / 1435ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 ه .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.

وبناءً على اقتراح معالي وزير العدل.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله المهنا رئيساً للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا اللجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 185

التاريخ : 23 / 9 / 1435ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة) من تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

وبناء على اقتراح معالي وزير النقل.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر العوهلي رئيساً لهيئة النقل العام بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 186

التاريخ : 23 / 9 / 1435ه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الأستاذ عبدالعزيز بن صالح بن عثمان الفريح نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود