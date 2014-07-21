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ربيعة ينفي موافقة الأهلي على عرض لشبونة

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ربيعة ينفي موافقة الأهلي على عرض لشبونة ربيعة ينفي موافقة الأهلي على عرض لشبونة

نفى رامي ربيعة لاعب وسط الأهلي موافقة إدارة النادي الأحمر على العرض المقدم من سبورتنج لشبونة البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرض سبورتنج لشبونة على المارد الأحمر 750 ألف يورو لضم رامي ربيعة، إلا أن الأهلي يصر على مليون و500 الف يورو.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي وافق على عرض النادي البرتغالي لضم اللاعب يوم الأحد.

ولكن ربيعة قال لـFilGoal.com: "لا أساس لهذه التقارير من الصحة، فكيف سيوافق الأهلي دون أن يخبرني بذلك".

وأكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي تصريحات ربيعة، مشيرا إلى أن محمود طاهر رئيس النادي هو من يتولى هذا الملف.

وقال جمعة: "لا جديد في هذه القصة، والأمر كله في يد رئيس الأهلي".

لا تمرد

في نفس الإطار، نفى ربيعة تمرده بالغياب عن تدريبات الفريق بداعي الإصابة.

وتعرض ربيعة لإصابة في الحوض حرمته من المشاركة مع الأهلي في المباريات السابقة.

وقال: "الجهاز الطبي للمنتخب يعترف أنني مصاب، ولعبت مباراة تشيلي الودية بعد الحقن".

وتابع "لا يمكن أن استمر في الاعتماد على هذا الحل، فأنا أبلغ 21 عاما فقط، ووالدي طبيب وأخبرني أن هذا يمثل خطورة على مستقبلي".

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