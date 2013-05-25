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خروج المتسابق "مهند المرسومي" من منافسات "أرب أيدول"

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خروج المتسابق "مهند المرسومي" من منافسات "أرب أيدول" خروج المتسابق "مهند المرسومي" من منافسات "أرب أيدول"

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

شهد برنامج المسابقات الغنائية "أرب أيدول"، والذي يعرض على شاشة "الحياة"، خروج المتسابق مهند المرسومي من العراق، بعد مواجهته مع كل من "عبد الكريم حمدان من سوريا، وزياد خوري من لبنان".

وكان الفنان اللبناني راغب علامة، أحيا الحلقة وأدى مع كل متسابق أغنية من أغانيه، كما أدى علامة إحدى الأغاني باللغة العربية والإسبانية مع فرقة Chicco وDivanessa.

ومن جانبها، وجهت نانسي عجرم رسالة مغازلة للفنان راغب علامة، وقالت له "أنا لما قول إني بحبك، ما بهزرش"، ورداً على ذلك قرر راغب إهداء نانسي أغنية، وأثناء غنائه شاركه أحد الأطفال من الجمهور في الغناء.

ولأول مرة قدم راغب على مسرح Arab Idol، أغنيته الجديدة "شو مهضومة".

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