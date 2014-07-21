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ربيعة وعبد الفضيل جاهزان لمواجهة سيوي سبورت.. وجدو بدون عكازين

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ربيعة وعبد الفضيل جاهزان لمواجهة سيوي سبورت.. وجدو بدون عكازين ربيعة وعبد الفضيل جاهزان لمواجهة سيوي سبورت.. وجدو بدون عكازين

بات رامي ربيعة وشريف عبد الفضيل مدافعا الأهلي جاهزين لمواجهة سيوي سبورت يوم الخميس في الجولة الرابعة من مباريات مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتعرض ربيعة لإصابة في الحوض حرمته من المشاركة مع الأهلي في المباريات السابقة.

فيما عاد مؤخرا عبد الفضيل إلى تدريبات الأهلي بعد فترة غياب طويلة، بعد تعرضه لمشاكل عضلية متتالية منذ ديسمبر 2013، وسفره للعلاج في الإمارات.

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي للصحفيين: "ربيعة وعبد الفضيل جاهزان لمواجهة سيوي سبورت يوم الخميس".

كما كشف طبيب الأهلي عن أن محمد ناجي "جدو" مهاجم الفريق استغنى عن عكازيه، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي مؤخرا في ألمانيا.

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