أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

استقبال عزاء الشهيد “محمد درويش” وسط حضور قيادات العسكرية والداخلية بالاسكندرية

Google+ Print
استقبال عزاء الشهيد “محمد درويش” وسط حضور قيادات العسكرية والداخلية بالاسكندرية استقبال عزاء الشهيد “محمد درويش” وسط حضور قيادات العسكرية والداخلية بالاسكندرية

أرشيفية

بدأ والد الشهيد النقيب محمد درويش الحمزاوى عقب صلاة العشاء استقبال المعزيين له فى وفاة نجله إثر الهجوم الإرهابي على سرية حرس الحدود بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 25 شخصا من رجال القوات المسلحة.
> ووصل الى قاعة العزاء بنادى النصر للقوات المسلحة اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية و قائد المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس اركان حرب ، ومندوب قائد قوات حرس الحدود ، وسكرتير ديوان المحافظة بعد تغيب اللواء طارق المهدى عن الحضور لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء .

وشارك فى العزاء عدد من قيادات المحافظة والاهالى
> وبدت علامات التأثر الممزوجة بالصمود على شقيقه فيما انهارت زوجة الشهيد التى لم تستطيع استقبال المعزين مردده حسبى الله ونعم الوكيل .

وكان المئات قد شيعوا جنازة النقيب محمد الحمزاوي عقب وصوله مطار برج العرب فى مدافن اسرته بالناصرية غرب الإسكندرية مرددين هتافات ” حسبى الله ونعم الوكيل ، ولا لالا للإرهاب ، و الشهيد حبيب الله .

ونقل الضابط الشهيد بسيارة إسعاف إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالناصرية فى مدينة برج العرب الجديدة التى تبعد نحو 60 كيلو متر غرب الإسكندرية.
> فيما شاركت والدة الشهيد فى الجنازة وبدت فى حالة سيئة غير قادرة على الحركة إلا أنها أصرت على توديع نجلها إلى مثواه الأخير، فيما لم تنقطع صرخاتها وشقيقاته، حيث ظلت تردد “محمد مات خلاص مش هشوفه تانى”.

ومن جانبه، قال الملازم أول حامد درويش، شقيق الشهيد، ان “محمد” كان يعلم مصيره ومستعد دائما للتضحية بنفسه من أجل أمن .ومات بطلا خلال الدفاع عن أمن بلاده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري