استقبال عزاء الشهيد “محمد درويش” وسط حضور قيادات العسكرية والداخلية بالاسكندرية

بدأ والد الشهيد النقيب محمد درويش الحمزاوى عقب صلاة العشاء استقبال المعزيين له فى وفاة نجله إثر الهجوم الإرهابي على سرية حرس الحدود بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 25 شخصا من رجال القوات المسلحة.

> ووصل الى قاعة العزاء بنادى النصر للقوات المسلحة اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية و قائد المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس اركان حرب ، ومندوب قائد قوات حرس الحدود ، وسكرتير ديوان المحافظة بعد تغيب اللواء طارق المهدى عن الحضور لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء .

وشارك فى العزاء عدد من قيادات المحافظة والاهالى

> وبدت علامات التأثر الممزوجة بالصمود على شقيقه فيما انهارت زوجة الشهيد التى لم تستطيع استقبال المعزين مردده حسبى الله ونعم الوكيل .

وكان المئات قد شيعوا جنازة النقيب محمد الحمزاوي عقب وصوله مطار برج العرب فى مدافن اسرته بالناصرية غرب الإسكندرية مرددين هتافات ” حسبى الله ونعم الوكيل ، ولا لالا للإرهاب ، و الشهيد حبيب الله .

ونقل الضابط الشهيد بسيارة إسعاف إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالناصرية فى مدينة برج العرب الجديدة التى تبعد نحو 60 كيلو متر غرب الإسكندرية.

> فيما شاركت والدة الشهيد فى الجنازة وبدت فى حالة سيئة غير قادرة على الحركة إلا أنها أصرت على توديع نجلها إلى مثواه الأخير، فيما لم تنقطع صرخاتها وشقيقاته، حيث ظلت تردد “محمد مات خلاص مش هشوفه تانى”.

ومن جانبه، قال الملازم أول حامد درويش، شقيق الشهيد، ان “محمد” كان يعلم مصيره ومستعد دائما للتضحية بنفسه من أجل أمن مصر.ومات بطلا خلال الدفاع عن أمن بلاده.