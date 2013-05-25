هبوط اضطراري لطائرة السفارة الأمريكية بالمطار

اضطرت طائرة السفارة الأمريكية للهبوط الاضطراري بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم عقب إقلاعها منه بحوالي 15 دقيقة بسبب عطل فني في مجموعة العجل يمنع الطائرة من استكمال رحلاتها إلى الغردقة .

تلقى برج المراقبة بمطار القاهرة إشارة من قائد طائرة السفارة الأمريكية يطلب اتخاذ إجراءات الهبوط الاضطراري لعودة الطائرة بعد حدوث عطل مفاجئ في مجموعة العجل وكان عليها وفد من السفارة مكون من 6 ركاب تم إعلان حالة الطوارئ وتخصيص ممر لهبوط الطائرة انتشرت على جوانبه سيارات الإسعاف والمطافئ، حيث تمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام وإنزال ركابها تم استدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل .