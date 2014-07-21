بالأرقام.. ميدو أصغر مدرب مصري يفوز ببطولة.. والعالمي يحكي عن ' خبراته '

"تعلمت الكثير في سنة أولى تدريب.. لكن من يبدأ ببطولة يعرف أنه بات في طريق طويل للفوز ببطولات أخرى.. هكذا عقب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بعدما بات "أصغر مدرب مصري يتوج بلقب".

ميدو انتزع لقب "أصغر مدرب مصري" يتوج ببطولة بعد أكثر من نصف قرن ظل خلاله الراحل العظيم عبده صالح الوحش صاحب هذا الإنجاز.

ميدو صاحب الـ31 عاما وخمسة أشهر، نجح في حصد كأس مصر بالفوز على سموحة في النهائي بهدف حازم إمام وتوج الزمالك باللقب رقم 23.

وكان الوحش قد حصل على لقب كأس مصر موسم 1960/1961 بقيادة الأهلي يوم 28 أبريل 1961، وقتما كان عمر مدرب الشياطين الحمر 31 عاما و11 شهرا و19 يوما، وتوج بالدوري بعد ذلك.

ويصرح نجم الزمالك لـFilGoal.com "أنا فخور بكوني أصغر مدرب مصري يفوز بلقب.. فمن يبدأ حياته كبيرا، يظل كبيرا.. هذا ما يجعلني سعيدا للغاية بأني بدأت حياتي التدريبية بلقب الكأس".

ويتابع ميدو "تعلمت الكثير خلال السنة الأولى لي في التدريب.. تعلمت أن عليك من اليوم الأول اختيار لاعبين يرون نفس هدفك، لا يفكرون إلا في تحقيقه، ولا يشغل بالهم إلا ما يشغل بالك".

ويضيف "تعلمت كثيرا.. الآن نبدأ من جديد.. لكن لن نبدأ من الصفر.. الفوز بالبطولة الأولى يعني أن هناك طريق طويل علي قطعه في تلك المهنة وهذا النادي العظيم".

ميدو الأصغر

بحث FilGoal.com حول تاريخ الوحش مع النادي الأهلي عندما تقرر الاستعانة به للإدارة الفنية في موسم 1959، ويروي هو بنفسه في حوار شهير ضمن أرشيف القلعة الحمراء.

يقول الوحش: "عام 1959 تم الاستعانة بي لتدريب الفريق الأول وكان مفاجأة تمسك حسن حمدي سكرتير الكرة بي، ولكني طلبت تولي تدريب الناشئين".

وأضاف أيقونة التدريب المصرية "درب الأهلي في هذا العام أبو حباجة حتى جاء ماكبرايت الاسكتلندي ولكن الفريق احتل المركز الخامس وتم الاستعناء عنه".

وتابع "تسلم علي زيوار المسؤولية الإدارية وقرر تصعيدي للفريق الأول في موسم 1960/61 ونجحنا بتحقيق الدوري وكأس مصر وسوريا، واستمريت ثلاث سنوات".

العالمي

دوما ارتبط اسم ميدو بلقب العالمي، بسبب تنقله كثيرا في أوروبا وارتداء اللاعب لقميص أندية كبيرة مثل أياكس، توتنام، روما ومرسيليا.

وحتى على الصعيد الأوروبي، وبحسب تقرير أعده موقع (بليتشر ريبورت) يعد إنجاز ميدو كبيرا.

واحد فقط سبق ميدو في أوروبا لتحقيق بطولة وهو دون الـ31.. وهو بوب هويتون.

بوب هويتون

تضم القائمة وفقا لموقع (بليتشر ريبورت) بوب هويتون صاحب الـ27 عاما في عام 1974، تولى تدريب فريق مالوم السويدي وحصد معه الدوري والكأس عامين متتاليين بنجاح ساحق.

جراهام تايلور

تايلور تولى فريق لينكولن سيتي الإنجليزي في عامه الـ27، وفاز معه بدوري الدرجة الرابعة (ليج تو حاليا) في موسم 1975/1976 وعمره كان وقتها 32 عاما.

ستيف كوبل

ستيف كوبل - 28 عاما- قاد كريستال بالاس في عام 1984 وصعد بهم للدرجة الأولى في موسم 1987/1988 وقتما كان عمره 32 عاما.

جيمي هوجان

هوجان 28 عاما سنة 1910 تولى منتخب هولندا ولكنه لم يحقق ألقاب.

برايان كلوف

برايان كلوف 30 عاما سنة 1965 بدأ بتدريب هارتليبولز يونايتد أحد فرق الدرجة الرابعة (ليج تو).