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نصف مليون جنيه تفصل الشناوي عن الانضمام للزمالك

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نصف مليون جنيه تفصل الشناوي عن الانضمام للزمالك نصف مليون جنيه تفصل الشناوي عن الانضمام للزمالك

اقترب الزمالك من الاتفاق مع المصري البورسعيدي على ضم حارسه أحمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك بنظيره في المصري ياسر يحيى من أجل إنهاء الاتفاق على ضم الحارس الدولي.

وعلم FilGoal.com أن المصري يصر على الحصول على 6 ملايين جنيه مقابل الاستغناء عن الشناوي.

فيما وصل عرض الزمالك إلى خمسة ملايين ونصف المليون جنيه.

وكان ياسر يحيى رئيس المصري قد كشف في تصريحات سابقة عن إصرار اللاعب على الانضمام للزمالك.

وقضى الشناوي الموسم الماضي معارا إلى الزمالك، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية في ظل الاعتماد على عبد الواحد السيد.

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