أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: سندرس موقف الجهاز الفني.. ونجدد الثقة في ميدو

Google+ Print
مرتضى: سندرس موقف الجهاز الفني.. ونجدد الثقة في ميدو مرتضى: سندرس موقف الجهاز الفني.. ونجدد الثقة في ميدو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نيته تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بيقيادة أحمد حسام "ميدو".

منصور كان قد صرح يوم السبت بأن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع عصر الاثنين لمناقشة مستقبل الجهاز الفني لإقالته أو تجديد الثقة فيه.

لم يرغب مرتضى منصور إعطاء رأي جازم بأن ميدو سيستمر أم سيرحل.

وعبر قناة أون تي في، قال منصور: "لن أستطيع منح إجابة جازمة، لأني رجل ديموقراطي ويجب أن نجتمع أولا ونناقش كل شيء".

وجاءت مداخلة مرتضى منصور في برنامج الإعلامي خالد الغندور، والذي يستضيف أحمد حسام "ميدو".

وألح خالد الغندور في معرفة، ما إذا كان مرتضى منصور سيجدد الثقة في ميدو أم لا.

فأجاب مرتضى منصور "يعني بالعقل كدة.. طالما ميدو قبل أن يحل ضيفا على برنامجك، أكيد هو واثق ويعرف جيدا أننا سنجدد الثقة فيه!".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع