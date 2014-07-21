مرتضى: سندرس موقف الجهاز الفني.. ونجدد الثقة في ميدو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نيته تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بيقيادة أحمد حسام "ميدو".

منصور كان قد صرح يوم السبت بأن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع عصر الاثنين لمناقشة مستقبل الجهاز الفني لإقالته أو تجديد الثقة فيه.

لم يرغب مرتضى منصور إعطاء رأي جازم بأن ميدو سيستمر أم سيرحل.

وعبر قناة أون تي في، قال منصور: "لن أستطيع منح إجابة جازمة، لأني رجل ديموقراطي ويجب أن نجتمع أولا ونناقش كل شيء".

وجاءت مداخلة مرتضى منصور في برنامج الإعلامي خالد الغندور، والذي يستضيف أحمد حسام "ميدو".

وألح خالد الغندور في معرفة، ما إذا كان مرتضى منصور سيجدد الثقة في ميدو أم لا.

فأجاب مرتضى منصور "يعني بالعقل كدة.. طالما ميدو قبل أن يحل ضيفا على برنامجك، أكيد هو واثق ويعرف جيدا أننا سنجدد الثقة فيه!".