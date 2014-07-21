مدير التعليم المفتوح بجامعة القاهرة يكرم الفائزين بالدورة الرياضية

كتب وائل ربيعى

كرم الدكتور عبد الحميد أبو ناعم، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثانى فى الدورة الرياضية التى نظمها قسم العلاقات العامة بالمركز "دورة الألعاب الخماسية" التى أقيمت 14 يوليو الجارى، واستمرت لمدة 5 أيام بملاعب الجامعة.

وفاز بالمركز الأول فريق الحرية الذى يمثل مكتب مدير المركز وفاز بالمركز الثانى فريق الاتحاد الذى يمثل إدارة شئون الدارسين، وتم تسليم الجوائز وهى عبارة عن كأس لفريق الحرية وجوائز مالية للاعبين وفريق التحكيم فى جو من الألفة والترابط، حسب بيان إعلامى من المركز.