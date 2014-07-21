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خال الشهيد “محمود سلامه​ ” بقنا​ يطالب بتسليح أفراد الكمائن بأسلحة ثقيلة لمواجهة الارهاب

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خال الشهيد “محمود سلامه​ ” بقنا​ يطالب بتسليح أفراد الكمائن بأسلحة ثقيلة لمواجهة الارهاب خال الشهيد “محمود سلامه​ ” بقنا​ يطالب بتسليح أفراد الكمائن بأسلحة ثقيلة لمواجهة الارهاب

قال عبد المحسن مرتضى خال الشهيد محمود سلامة بقرية الزوايدة بمركز قنا  :”  أن أبن شقيقتة السهيد كان محبوب من جميع الناس فى القرية والتحق بالخدمة العسكرية من فترة قريبة”،  مضيفاً :” بأن له 4 أشقاء منهم 3 أولاد وبنت ووالده يعمل عامل أجرى ” .

وأشار مرتضى ، إلى أنهم حتى الآن لا يعرفون الملابسات الحقيقية وراء الحادث ، غير أنهم لا يستبعدون وجود أصابع للجماعة الإرهابية التى اغتالت ضحايا مذبحة رفح”  ، كما أنهم لا يستبعدون تورط ” داعش ” وغيرها من الجماعات الإرهابية فى الجريمة .

وطالب مرتضى :” بضرورة تسليح قوات حرس الحدود بأسلحة ثقيلة ومتطورة تمكنهم من التعامل مع الجماعات الإرهابية التى تفوقت فى الفترة الأخيرة فى الأسلحة التى تستخدمها فى عملياتها الإرهابية ضد الأبرياء ” .

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