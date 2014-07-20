القوات المسلحة تعوض أصحاب المحلات التجارية بالقنطرة بسبب سور تأمين المجرى الملاحى

أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والتى تعهدت بتعويض جميع أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق المضارين من إنشاء مشروع السور الخاص بتأمين الضفة الشرقية للمجرى الملاحى لقناة السويس بطول القناة من بورسعيد وحتى السويس مروراً بالإسماعيلية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى وتحقيق الاستقرار وعدم الإضرار بأصحاب هذه المحلات والتى صدرت لها قرارات إزالة لاستكمال مشروع السور،ذلك حسبما ذكر المهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.

وأضاف المحافظ أن القوات المسلحة سوف تتولى إقامة المحلات البديلة لهم فى محيط نفس المنطقة وبنفس المساحات ودونما تحميلهم أية أعباء مالية .