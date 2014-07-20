بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مصنع تدوير القمامة بتكلفة 11مليون جنيه

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بزيارة ميدانية تفقدية إلى موقع مشروع إنشاء المصنع الجديد لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبو بلح بطريق “الإسماعيلية – السويس” والذى يقع على مساحة إجمالية قدرها خمسة أفدنه وتصل جملة تكلفته إلى نحو 11 مليون جنيه ،وذلك لمتابعة وتفقد بدء الأعمال الإنشائية ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تركيب المعدات وبدء التشغيل الفعلى للمشروع خلال شهرين على الأكثر.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة حجم الأعمال وتكثيف وتضافر كافة الجهود لإنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن .

يذكر أن هذا المصنع هو المصنع البديل للمصنع القديم الذى تعرض لأعمال السلب والنهب والتخريب على يد البلطجية والخارجين عن القانون فى أحداث ثورة 25 يناير وفترة الغياب الأمنى.

ورافق المحافظ السيد محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعلى رجب نائب رئيس المركز والمدينة والمهندسة أميمة حفنى مدير إدارة شؤون البيئة بمركز ومدينة الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .