كتائب القسام تعلن أسر جندي إسرائيلي بغزة وتكشف عن إسمه ورقمه

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تمكنت من أسر جندي اسرائيلي في العملية النوعية التي نفذتها فجر اليوم في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وعمت الاحتفالات والفرحة العارمة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس رغم الألم الناجم على العدوان الاسرائيلي الذي خلف نحو 450 شهيدا وأكثر من 3000 جريح بعد اعلان أبو عبيدة الناطق باسم القسام فى خطاب مسجل بثته قناة الاقصى الفضائية قبل قليل عن أسر الجندي الاسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري ألقاه أبو عبيدة “إنها تمكنت من أسر الجندي الصهيوني “شاؤول أرون” صاحب الرقم 6092065 وذلك خلال العملية الأخيرة التي نفذها القسام شرق حي التفاح، شرق مدينة غزةـ وقتل فيها 14 جنديا وأصيب أكثر من 50 بينهم قائد لواء جولاني (أحد ألوية النخبة في الجيش الاسرائيلي”.

وأضافت “جاء صدق القسام بعد تردد العدو في الاعتراف بالعدد الحقيقي لقتلاه في هذه العملية، لكن حجم الصدمة الكبير الذي أوقعته هذه العملية أجبرت العدو على الاعتراف ببعض خسائره فيها، لكن الذي لم يعترف به العدو اليوم هو فقده لأحد جنوده في هذه العملية،فإذا استطاعت قيادة العدو أن تكذب في أعداد القتلى والجرحى، فعليها أن تجيب جمهورها عن مصير هذا الجندي الآن”.

واعتبرت الكتائب في بيانها العسكري “أن العملية الأخيرة التي نفذها مجاهدونا شرق حي التفاح فجر اليوم الأحد، ستظل كابوسا يلاحق جيش العدو إلى أن يبيد بإذن الله،وذلك بعد أن أقدمت قوة خاصة من كتائب القسام على استدراج قوة صهيونية مؤللة حاولت التقدم شرق حي التفاح شرق غزة”.

وأضافت “أنه قد نجح الاستدراج ووقعت القوة الصهيونية في حقل الألغام المعد مسبقا، وفجر مجاهدونا حقل الألغام في الآليات الصهيونية، ثم تقدمت القوة القسامية نحو ناقلتي جند وفتحت أبوابهما وأجهزت على جميع من فيهما، وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل 14 جنديا صهيونيا قتلهم مجاهدونا من مسافة صفر”.

وختمت قائلة “إن بياناتنا وإعلاناتنا هي اليقين والصدق، ومجاهدينا هم أصحاب المبادرة في الميدان، وعلى جمهور العدو أن يتابع بياناتنا كي يعرف الحقيقة منا لا من قيادته الكاذبة”.

أ ش أ