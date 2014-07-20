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محافظ جنوب سيناء ينعي شهداء الوادي الجديد و يصف الإرهابيين بـ”أنهم ليسوا مصريين”

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محافظ جنوب سيناء ينعي شهداء الوادي الجديد و يصف الإرهابيين بـ”أنهم ليسوا مصريين” محافظ جنوب سيناء ينعي شهداء الوادي الجديد و يصف الإرهابيين بـ”أنهم ليسوا مصريين”

نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا عصر أمس أثناء تأدتيهم الخدمة بواحة الفرافرة علي أيدي إرهابيين.

وأضاف فودة أنه تضامنا مع أسر شهداء قوات حرس الحدود تقرر وقف أي فعاليات في شرم الشيخ. ووصف فوده الإرهابيين الذين قاموا بارتكاب هذه الجريمة البشعة بأنهم ليسوا مصريين أو مسلمين لأن الجنود الذين استشهدوا كانوا صائمين لله عز وجل.

وأشار محافظ جنوب سينا إلي أنه من المستحيل أن يكون من قام بقتلهم مصرياً أو مسلماً فرمضان من الأشهر الحرم ولكن الإرهاب لا يعرف دين او وطن.

وحول الإجراءات الأمنية في المحافظة عقب الحادث قال فودة إن جنوب سيناء من المحافظات التي تشهد إجراءات أمنية مشددة بصفة مستمرة لوجود مدن سياحية مثل شرم الشيخ و دهب و طابا و بالتالي لم تشهد المحافظة أي تغير من الناحية الأمنية إذ أن قوات الأمن سواء في خليج السويس أو العقبة تقوم بدوريات طوال اليوم علي الطرق السريعة و المدقات الجبلية لمنع تسلل أي عناص تخريبية.

ونفي فودة أن يكون للحادث تأثير علي القطاع السياحي الذي بدأ ينتعش منذ شهر تقريباً، مؤكداً أن السائح أصبح لديه وعي كامل و يعرف أن تحارب الإرهاب وأن الداخلية تبذل قصاري جهدها لتأمين الأفواج السياحية.

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