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بالصور.. تكريم أسر شهداء الشرطة في «يوم الوفاء» بالمنيا

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بالصور.. تكريم أسر شهداء الشرطة في «يوم الوفاء» بالمنيا بالصور.. تكريم أسر شهداء الشرطة في «يوم الوفاء» بالمنيا

نظم المركز المصري لحقوق الإنسان اليوم الأحد ندوة بعنوان “يوم الوفاء لشهداء الشرطة” بمحافظة المنيا، بحضور قيادات الأمن والمنظم المدني وأسر شهداء الشرطة.

وخلال الندوة التي تلت إفطار جماعي بقاعة اللؤلؤة وسط مدينة المنيا، تم تكريم اسر شهداء الشرطة من محافظة المنيا وتسليمهم شهادات التكريم, كما تم تسليم دروع الوفاء لقيادات الأمن بالمحافظة.

أكد نائب مدير أمن المنيا، اللواء محمد مصطفي، أن أجهزة الأمن بالمنيا استعادت قوتها وتمكنت من مجابهة العنف والإرهاب في وقت قصير وأن قوات الأمن ستظل حارسا أمنيا علي هذا الوطن وستبذل قصارى الجهد للحفاظ علي استقراره وأمنه.

فيما أكد مدير فرع المركز المصري بالمنيا عزت إبراهيم أن ما بذله رجال الأمن خلال الفترة الماضية أعاد الشعور بالأمن والأمان لمحافظة المنيا برغم ما تعانيه المحافظة من تغلغل الداعين للتطرف والعنف.

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