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نقل جثماني شهيدى قنا من مطار الأقصر الي مثواهما الأخير بمسقط رأسيهما

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نقل جثماني شهيدى قنا من مطار الأقصر الي مثواهما الأخير بمسقط رأسيهما نقل جثماني شهيدى قنا من مطار الأقصر الي مثواهما الأخير بمسقط رأسيهما

أرشيفية

وصلت مساء اليوم الاثنين، الطائرة العسكرية التى تحمل جثمانى شهيدى قنا، فى حادث الوادى الجديد الاجرامى الذى راح ضحيته 22 شهيدا الي مطار الأقصر العسكري وتم نقل جثماني الشهيدين بسيارتي إسعاف إلى مثواهما الأخير بمدينتي قنا ونقادة .

وكان في استقبال الجثامين بالمطار المهندس طيار هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى والسكرتير العام لمحافظة قنا، الي جانب العديد من القيادات العسكرية والعشرات من ذوي الشهيدين.

يذكر أن الشهيدين محمود سلامة محمود ويقيم بنقادة جنوب غرب قنا واندرو البير اسحق ويقيم فى شارع المخبز الالى بمدينة قنا قد لقيا مصرعها وسط زملائهما فى قصف بأسلحة ثقيلة استهدفهم فى كمين بالوادى الجديد من جانب مجموعة إجرامية وذلك إلى جانب 6 من القليوبية بينهم نقيب وملازم اول و 5 مجندين من سوهاج و 4 مجندين من أسوان و 3 من أسيوط و مجند واحد من المنيا بإجمالي 22 مجندا وضابطا.

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