رئيس الأركان الإسرائيلي: المعارك في غزة «صعبة ومعقدة»

وصف رئيس الأركان الإسرائيلي، بيني جانتس، المعارك التي خاضها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والتي أدت إلى قتل 13 جنديا إسرائيليا بأنها كانت «معقدة وصعبة».

وقال «جانتس»، الأحد، إن المعارك في بعض المناطق «معقدة وصعبة وعلى الرغم من ذلك فإننا مصممون على تحقيق أهدافنا».

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن «جانتس» قوله: «نفهم أنه في المعارك فإن البعض سيقتل، ولكننا نعلم أن هذه وظيفتنا وهذا ما نقوم به»

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بعد وقت قصير من اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل 13 جنديا في صفوفه خلال اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين في مناطق متعددة في قطاع غزة، مساء السبت، وصباح الأحد.