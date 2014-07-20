إلغاء احتفالات شارع المعز حدادا على شهداء الفرافرة

أعلنت الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار والتراث إلغاء احتفالات شارع المعز التي تنظمها بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح شهداء الحادث الذي راح ضحيته 22 جنديا و3 مصابين من حرس الحدود إثر هجوم إرهابي جبان بواحة الفرافرة على كمين للقوات المسلحة بالوادي الجديد.

وأشارت الإدارة – في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف تلك الفعاليات الثقافية والفنية مرة أخرى يوم الأربعاء القادم.

يذكر أن تلك أن الفعاليات تستهدف إحياء ذكريات رمضانية وطقوس مازال الكثير من المصريين يمارسوها خلال الشهر الكريم، وتقام بمشاركة مجموعة من فرق الفنون الشعبية والاستعراضية، وجميع الفاعليات متاحة للجمهور بالمجان تنشيطاً للسياحة الداخلية ولزيادة الوعي الآثري والتراثي بين المواطنين.

أ ش أ