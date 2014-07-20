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بالصور..تشييع جنازات شهداء الفرافرة الـ 6 بالقليوبية

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بالصور..تشييع جنازات شهداء الفرافرة الـ 6 بالقليوبية بالصور..تشييع جنازات شهداء الفرافرة الـ 6 بالقليوبية

شيع أهالي 5 قرى ومدينة بمحافظة القليوبية جنازات 6 من شهداء الوقات المسلحة في حادث الفرافرة الإرهابي.

وضمت قائمة الشهداء كل من الملازم أول “محمد إمام مصطفى محمد”، من قرية اسنيت كفر شكر، ومساعد أول “أشرف كامل هادى” بمرصفا مركز بنها، والجنود “مصطفى شوقى فهيم بيومى”، المنشأة الصغرى بكفر شكر، و “محمد مجدى سيد محمد” ومقيم بحارة أبو حمدان النور قسم أول شبرا الخيمة، و” محمد مصطفى جودة عفيفى” بقرية ميت كنانه مركز طوخ، و” محمود راغب عبدالوهاب” ومقيم بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ.

وتحولت الجنازات التى خرجت من مساجد القرى متجه للمقابر إلى تظاهرة ضد جماعة الإخوان المحظورة إذ ظل الأهالى يرددون هتاف ” الشعب يريد إعدام الاخوان حتى تم دفن جثمانين الشهداء إلى مثواهم الأخير، مطالبين بالقصاص العادل من الجناة وتقديم إلى محاكمة عاجلة.

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