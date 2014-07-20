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الأزهر يقدم العزاء للسفارة الإندونيسية فى طالبة لقيت مصرعها

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أوفد الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفدا من مشيخة الأزهر برئاسة وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان يرافقه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى، والسفير عبد الرحمن موسى عضو المكتب الفنى للإمام الأكبر شيخ الأزهر والمسئول عن ملف الطلاب الوافدين لتقديم واجب العزاء فى الطالبة الإندونيسية التى لقيت مصرعها يوم الخميس الماضى.

وكان وفد الأزهر المكلف من الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى مقدمة المشيعين لجنازتها، حيث أمّ صلاة الجنازة عليها وكيل الأزهر الشريف وذلك أمس السبت فى مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر.

وقد قام وكيل الأزهر بتسليم المساعدة المالية التى قررها الإمام الأكبر شيخ الأزهر للسفير الأندونيسى لتقديمها لأسرة الفقيدة، وأعلن وكيل الأزهر أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر طلب متابعة التحقيقات مع الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث حتى ينال الجانى العقوبة الرادعة.

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