رئيس جامعة المستقبل: زيادة المصاريف ٥٪ عن العام السابق

قال الدكتور حسين عبادة، رئيس جامعة المستقبل، إن جميع كليات الجامعة ستدرج فى المرحلة الثانية وإن المصروفات زادت 5% عن العام السابق.

وأضاف عبادة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة لم تحدد العدد النهائى للطلاب المقبولين هذا العام مشيرًا الى أن مجلس الجامعة سيجتمع ليحدد الأعداد المطلوبة بكل كلية.

يذكر أن الأعلى للجامعات الخاصة حدد الحد الأدنى للقبول وهو "كلية الطب البشري 95%، الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى 85%، الهندسة 80%، علوم الحاسب 75%".