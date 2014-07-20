"تموين القاهرة": إضافة سلع يوليو المتعذر صرفها إلى أغسطس

قال إبراهيم العسقلانى، مدير مديرية التموين والتجارة بمحافظة القاهرة، إن محال البقالة التموينية استطاعت صرف 15 سلعة تموينية بالأسواق بنسبة 70% وجارٍ استكمال صرف بقية السلع فى شهر أغسطس، على أن يتم إضافة السلع المتبقية من شهر يوليو لصرفها مع منتجات شهر أغسطس.

وأشار العسقلانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أصحاب محلات البقالة التموينية قدموا طلبات صرف ثلاجات لطرح اللحوم والدواجن للمستهلك فى أقرب وقت نظرًا لتوافرها حتى الآن فى المجمعات الاستهلاكية فقط.