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نقابيون يجهزون قانون عمل موازى لمشروع "القوى العاملة"

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أعلن يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال الديمقراطى، رفض الاتحاد لمشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة مؤخرًا، مضيفًا أنه سيتم إعداد مشروع قانون موازٍ له يحقق مطالب العمال ويعالج عيوب القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف معروف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الموازى يشارك فى صياغته عدد من النقابيين ومنظمات المجتمع، ويهدف بالأساس لوضع علاقات عمل عادلة بين العامل وصاحب العمل تحمى حقوق الطرفين.
> يذكر أن وزارة القوى العاملة والهجرة طرحت مسودة مشروع القانون للحوار المجتمعى، وستواصل عقد جلسات الحوار عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

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