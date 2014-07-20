وزير الإسكان يوافق على إنشاء تجمع عمرانى بالقاهرة الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 35 بمساحة 64 فدانا و847 سهما بما يعادل 196 ألف و757 مترا مربعا والمملوكة لشركة المعادى هايتس للإسكان والتنمية العمرانية، وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة .

وتضمن القرار ضرورة أن تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل ويحظر على الشركة الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.

وشدد القرار فى مادته الثالثة على ضرورة أن تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها، بينما نصت المادة الرابعة على التزام الشركة بالتعهدات المقدمة منها وفى حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، ويقام المشروع على مساحة 25% من المساحة.