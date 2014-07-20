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سفير هولندا بالقاهرة يعرب عن خالص تعازيه لأسر شهداء "الفرافرة"

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أعرب السفير الهولندى بالقاهرة خيرارد ستيجس، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه لأسر شهداء حادث منطقة واحة الفرافرة والذى أسفر عن استشهاد 21 مجندا وإصابة أربعة آخرين جراء اعتداء إرهابى.

ووصف ستيجس فى تدوينة على حسابه الخاص "تويتر" الهجوم الإرهابى الذى وقع على الجنود المصريين غرب البلاد بـ "المروع"، مقدما تعازيه لشعب .

وشهدت محافظة الوادى الجديد حادثا إرهابيا، استهدف كتيبة تابعة لسلاح حرس الحدود، قرب منطقة واحة الفرافرة، بقذائف "آر بى جي"، أسفر عن استشهاد 21 وإصابة 4 آخرين، فيما تشير مصادر مطلعة أن الجناة اعتدوا على الكتيبة بأسلحة ثقيلة ومتطورة قبل الإفطار، فى عمل إرهابى منظم، واستخدموا سيارات دفع رباعى، وأشعلوا النيران فى مبناها، عقب المواجهات المسلحة من جانب القوات للتصدى للهجوم.
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