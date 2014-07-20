شركات خليجية تعرض الاستثمار فى مشروع الرئيس لاستصلاح مليون فدان

تقدمت شركات خليجية بطلبات رسمية لوزارة الزراعة للمشاركة فى استصلاح مساحات من الأراضى التى سيتم طرحها ضمن برنامج الرئيس عيدالفتاح السيسى لإستصلاح مليون فدان خلال 3 سنوات.

وأعدت الوزارة جدولاً بمناطق الاستصلاح، وهى 118 ألف فدان بتوشكى، و200 ألف فدان غرب المنيا، 200 ألف فدان بجنوب شرق منخفض القطارة، و300 ألف فدان بالفرافرة القديمة والجديدة، و50 ألف بالداخلة بالوادى الجديد و50 ألف بشرق العوينات و100 ألف بوادى النطرون.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الغنى الجندى مستشار وزير الزراعة فى تصريحات صحفية الأحد إنه سيتم طرح الأراضى للشركات ضمن مشروع المليون فدان بنظام حق الانتفاع، بينما سيتم تمليك الشباب 5 أفدنة بنظام الأسهم منعًا لتفتيت الحيازات وضمان تطبيق التركيب المحصولى المناسب لمختلف مناطق الاستصلاح فى 12 منطقة ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن شركة الظاهرة الإماراتية طالبت بتسلم 35 ألف فدان بينما تخطط شركة الراجحى السعودية لاستصلاح 11 ألف فدان بداية العام القادم باستثمارات قدرنها نصف مليار جنيه، بمشروع توشكى.