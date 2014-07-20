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المطربة الفلسطينية ريم بنا: غدا.. إضراب عام فى فلسطين

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المطربة الفلسطينية ريم بنا: غدا.. إضراب عام فى فلسطين المطربة الفلسطينية ريم بنا: غدا.. إضراب عام فى فلسطين

كشفت المطربة الفلسطينيه ريم بنا “المقيمة بالناصرة”عن دعوزة للقيام بإضراب عام فى فلسطين ، غدا الإثنين 21يوليو،على ان تصاحبها مظاهرة قطرية فى الخامسه مسائا فى الناصرة.

وعبر صفحتها بموقع فبيس بوك كتبت ريم.غداً الإثنين 21-7-2014 .. إضراب عام في كل فلسطين ، وستخرج إلى الشوارع مظاهرة قطرية في مدينة “الناصرة” الساعة 17:00 .

وأضافت  أعرف أن يوم غد سيكون يوم صرخة غضب ‫فلسطين ، لن نصمت على جرائمكم يا دولة الإجرام الإرهابي،. يا نازيي هذا العصر ،إملأوا منا السجون والزنازين ، إضربوا الغاز والرصاص وافرغوا حقدكم كما تشاؤون ، لن نتراجع عن دم ‫غزة ،ولن تمرّوا حتى على جثثنا .

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