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بوتفليقة يهنىء السيسى فى ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو

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بوتفليقة يهنىء السيسى فى ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو بوتفليقة يهنىء السيسى فى ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفال بالذكرى الثانية والستين لثورة 23 يوليو 1952.

وقال بوتفليقة فى رسالته، “يطيب لي بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بالذكرى الثانية والستين لثورتها المجيدة أن أتوجه إلى فخامتكم باسم الجزائر شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهانى وأصدق التمنيات لكم بدوام الصحة والعافية والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بنجاح مساعيكم في سبيل استعادة الوئام والاستقرار”.

وأضاف بوتفليقة، “وأغتنم هذه السانحة الطيبة لأجدد لكم عزمي التام على العمل معكم من أجل تعزيز وتعميق علاقات التعاون القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى علاقات الإخوة والمحبة التي تربط شعبينا الشقيقين، بما يضمن لهما المزيد من التقدم والنماء ويعود عليهما بالمنفعة والخير، وتكريس سنة التشاور والتنسيق بما يخدم قضايانا المشتركة”.

أ ش أ

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