«صباحى» يدين التصعيد على غزة .. ويرفض محاولات تهميش الدور المصرى

أدان حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، التصعيد الصهيونى الخطير الذى جرى ببدء عملية الاجتياح البرى ، مشيرا لأن ما يجرى من عدوان على غزة هو عدوان على كل فلسطين ، وعدوان على مصر ، وعلى الأمة العربية كلها .

وقال صباحى، أن ما يجرى من عدوان من قوات الاحتلال الصهيونى يمثل انتهاكا متجددا من جانب الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى ولكل الأعراف والاتفاقات والمواثيق الدولية .

ورفض صباحى، محاولات بعض الأطراف سواء داخل مصر او اقليميا لتشويه الوعى الشعبى تجاه القضية الفلسطينية ، مؤكدا أنه بغض النظر عن الاتفاق او الخلاف مع أى فصيل داخل فلسطين، فانه لا يصح أن يتحول ذلك الى موقف من القضية الفلسطينية كلها، وان الموقف الصحيح كان وسيبقى دعم المقاومة المشروعة فى مواجهة الاحتلال .

ووجه صباحى، التحية للشعب الفلسطينى الباسل الصامد، مؤكدا ان الصمود الفلسطينى هو دفاع عن الأمة كلها فى مواجهة العدو الصهيونى، كما وجه التحية للقوى الوطنية المصرية الرافضة للعدوان وجهودها لمحاولة دعم الشعب الفلسطينى ، داعيا مختلف الفصائل الفلسطينية للتوحد ونبذ الخلاف والانقسام ، كما دعا القوى الوطنية والشعبية المصرية لاستمرار جهودها وتطويرها ومحاولة التوافق على اعلان سياسى وطنى مصرى يجدد الموقف الأصيل لمصر وشعبها من فلسطين وثوابته باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية وباعتبارها قضية تخص الأمن القومي المصري .

كما حث صباحى، القوى السياسية والشعبية في مختلف أقطار الوطن العربي على أداء دورها تجاه مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه بكافة الأشكال المتاحة، ووجه التحية كذلك لأصحاب الضمائر الحية في العالم داعيا قوی ونشطاء رفض الاحتلال والصهيونية لمواصلة وتكثيف جهدهم ضد جرائم الحرب التى يقترفها المحتل الصهيوني ومواصلة الضغط علی أنظمة بلدانهم التي تتخذ مواقف سلبية إزاء العدوان الصهيوني .

ودعا حمدين، النظام المصرى لموقف أكثر قوة وصلابة وانحيازا للشعب الفلسطينى لا يساوى بين العدو وفلسطين ، مؤكدا ان قيمة ووزن مصر ودورها وقدرها تستحق بذل المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الصهيونى والانتصار لقيمة وحق المقاومة، ومؤكدا على انه لا احد يستطيع الانتقاص من وزن مصر وقيمتها داعيا مختلف الاطراف الاقليمية والدولية للابتعاد عن مثل هذه الادوار الصغيرة فى ظل ما تواجهه فلسطين وشعبها ، وان الاولوية الان لحقن دماء الشعب الفلسطينى دونما اهدار لحقوقه .