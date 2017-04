الموت يغيّب النجم جايمس جارنر لأسباب مجهولة

توفي أمس السبت الممثل الأمريكي James Garner البالغ من العمر 86 عاماً، لكن أسباب الوفاة مازالت مجهولة حتى الآن.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أن Garner كان في منزله بلوس أنجلوس حين شعر بوعكة صحية، وحين وصلت سيارة الإسعاف عند الساعة الثامنة مساءً كان قد فارق الحياة.

النجم James Garner الحائز على جائزة الـ Golden Globe 3 مرّات، كان قد أجرى في العام 1988 عملية جراحية لشرايين قلبه، كما أصيب سنة 2008 بسكتة دماغية طفيفة مرّت على خير.

Garner ولد بتاريخ 7 نيسان 1928 في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وكان أحد جنود قوات مشاة البحرية التجارية والحرس الوطني، وهو متزوج من Lois Clark ولديه منها إبنة واحدة تدعى Greta Garner.

طوال مسيرته الفنية، قدم James العديد من الأعمال منها:

Toward the Unknown عام 1956

The Children's Hour عام 1961

They Only Kill Their Masters عام 1972

8 Simple Rules عام 2004

وتقديراً لأدواره ونجاحاته، كُرّم James Garner بنجمة على رصيف هوليوود، كما حاز على العديد من الجوائز منها: جائزة الإنجاز المهني في العام 2010، و جائزة الإنجاز مدى الحياة في العام 2005.