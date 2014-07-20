العثور على الممثلة سكاي ماكول بارتوسياك إبنة الـ 21 عاماً ميتة

عثر أمس السبت على الممثلة الأمريكية Skye McCole Bartusiak البالغة من العمر 21 عاماً، ميتة داخل غرفة نومها في منزلها بولاية تكساس.

أسباب وفاة Bartusiak، التي إشتهرت بدورها في فيلم The Patriot عام 2000، ما زالت مجهولة وغير واضحة.

الممثلة الراحلة Skye McCole كانت في السابعة من عمرها حين شاركت في فيلم The Patriot وقدمت شخصية Susan Martin وهي إبنة Benjamin Martin الذي أدى دوره النجم العالمي Mel Gibson.

هذا العمل الذي قام بإخراجه Robert Emmerich، قدم Bartusiak كممثلة محترفة وأكسبها شهرة واسعة في سن مبكرة.

وأكدّت مصادر من داخل شرطة تكساس أنه لم يتم العثور على أي دليل يرجّح إنتحار Skye McCole، كما أشارت إلى أن الطبيب الشرعي سيقوم بتشريح الجثة لتحديد السبب الذي أدّى إلى الوفاة.